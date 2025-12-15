Зокрема, він прокоментував питання надання Україні гарантій безпеки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв про врегулювання війни РФ проти України. За його словами, мир ближче, ніж будь-коли.

"Ми провели дуже гарну розмову годину тому з європейськими лідерами, багатьма з них, щодо війни між Росією та Україною. У нас була довга дискусія, і, здається, що все йде добре, але ми говоримо це вже довгий час, і це складна ситуація", – сказав він під час спілкування з пресою.

Трамп додав, що у нього була "довга розмова" з президентом України Володимиром Зеленським. Також, за його словами, він говорив із лідерами Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів.

Відео дня

"У нас були дуже довгі і дуже хороші розмови. І я думаю, що все йде досить добре", – зазначив президент США.

Американський лідер заявив, що за минулий місяць у війні РФ проти України загинули 27 тисяч солдатів, не уточнивши, звідки в нього такі дані. Він знову повторив тезу про те, що війна ніколи не мала розпочатися, і ця "ситуація" дісталася йому від Байдена:

"Ми намагаємося довести справу до кінця. І я думаю, що ми зараз ближче, і вони вам скажуть, що вони теж зараз ближче. У нас було безліч розмов із президентом Путіним, і я думаю, що ми ближче зараз, ніж будь-коли. І подивимося, що ми можемо зробити. Ми хочемо врятувати безліч життів".

Трамп зауважив, що США не витрачають грошей на допомогу Україні, а продають озброєння країнам НАТО. При цьому у Вашингтоні хочуть побачити, "чи можемо ми врятувати безліч життів".

"Ніхто, насправді, не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Але ми стаємо ближче. У нас величезна підтримка від європейських лідерів. Вони теж хочуть, щоб це закінчилося. І наразі Росія хоче, щоб це закінчилося. Проблема в тому, що вони хочуть, щоб це закінчилося, а потім раптом – не хочуть. І Україна хоче, щоб це закінчилося, а потім раптом – не хоче. Тому нам потрібно, щоб вони опинилися на одному боці. Але я думаю, що це рухається вперед. Дуже гарна розмова", – додав президент США.

Американський лідер прокоментував і питання надання гарантій безпеки для України:

"Вони вже втратили території. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо над цим з Європою. Європа буде великою частиною цього. Ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. Ми не хочемо, щоб війна почалася знову".

Війна в Україні та переговори

Видання Axios із посиланням на неназваних американських чиновників пише, що два дні перемовин щодо врегулювання війни в Україні за участю США, України та Європи привели до прогресу. Однак залишилися значні розбіжності в питанні території. Журналісти зазначають, що план США передбачає, що Україна має відступити з приблизно 14% території Донбасу, яку все ще утримує.

Раніше WSJ повідомляло, що США запропонували Україні гарантії безпеки та захист від можливих атак з боку Росії в майбутньому. При цьому військових в Україну Вашингтон відправляти наміру не має.

Вас також можуть зацікавити новини: