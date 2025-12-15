Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв про врегулювання війни РФ проти України. За його словами, мир ближче, ніж будь-коли.
"Ми провели дуже гарну розмову годину тому з європейськими лідерами, багатьма з них, щодо війни між Росією та Україною. У нас була довга дискусія, і, здається, що все йде добре, але ми говоримо це вже довгий час, і це складна ситуація", – сказав він під час спілкування з пресою.
Трамп додав, що у нього була "довга розмова" з президентом України Володимиром Зеленським. Також, за його словами, він говорив із лідерами Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів.
"У нас були дуже довгі і дуже хороші розмови. І я думаю, що все йде досить добре", – зазначив президент США.
Американський лідер заявив, що за минулий місяць у війні РФ проти України загинули 27 тисяч солдатів, не уточнивши, звідки в нього такі дані. Він знову повторив тезу про те, що війна ніколи не мала розпочатися, і ця "ситуація" дісталася йому від Байдена:
"Ми намагаємося довести справу до кінця. І я думаю, що ми зараз ближче, і вони вам скажуть, що вони теж зараз ближче. У нас було безліч розмов із президентом Путіним, і я думаю, що ми ближче зараз, ніж будь-коли. І подивимося, що ми можемо зробити. Ми хочемо врятувати безліч життів".
Трамп зауважив, що США не витрачають грошей на допомогу Україні, а продають озброєння країнам НАТО. При цьому у Вашингтоні хочуть побачити, "чи можемо ми врятувати безліч життів".
"Ніхто, насправді, не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Але ми стаємо ближче. У нас величезна підтримка від європейських лідерів. Вони теж хочуть, щоб це закінчилося. І наразі Росія хоче, щоб це закінчилося. Проблема в тому, що вони хочуть, щоб це закінчилося, а потім раптом – не хочуть. І Україна хоче, щоб це закінчилося, а потім раптом – не хоче. Тому нам потрібно, щоб вони опинилися на одному боці. Але я думаю, що це рухається вперед. Дуже гарна розмова", – додав президент США.
Американський лідер прокоментував і питання надання гарантій безпеки для України:
"Вони вже втратили території. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо над цим з Європою. Європа буде великою частиною цього. Ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. Ми не хочемо, щоб війна почалася знову".
Війна в Україні та переговори
Видання Axios із посиланням на неназваних американських чиновників пише, що два дні перемовин щодо врегулювання війни в Україні за участю США, України та Європи привели до прогресу. Однак залишилися значні розбіжності в питанні території. Журналісти зазначають, що план США передбачає, що Україна має відступити з приблизно 14% території Донбасу, яку все ще утримує.
Раніше WSJ повідомляло, що США запропонували Україні гарантії безпеки та захист від можливих атак з боку Росії в майбутньому. При цьому військових в Україну Вашингтон відправляти наміру не має.