Уперше за півстоліття Японія залишиться без гігантських панд. Китай забирає останніх близнюків.

Японія готується до символічного завершення цілої епохи у відносинах із Китаєм. Уперше за півстоліття країна залишиться без гігантських панд - всенародних улюбленців і головного інструменту китайської "м'якої сили".

Уряд Токіо підтвердив, що останні дві панди, близнюки Сяо Сяо і Лей Лей, покинуть зоопарк Уено 25 січня, пише Kyodo News. Сяо Сяо і Лей Лей Лей, які народилися в Токіо 2021 року, мають повернутися на історичну батьківщину відповідно до умов оренди, оскільки всі права на потомство належать КНР.

Їхні батьки, Рі Рі і Шин Шин, уже повернулися до Китаю 2024 року, а старша сестра Сян Сян покинула Японію роком раніше. Після того як у червні 2025 року Китай забрав чотирьох панд із парку в префектурі Вакаяма, близнюки з Уено залишалися останніми представниками свого виду в Японії. Їхній від'їзд ставить крапку в історії, що почалася 1972 року, коли перші панди прибули в Токіо на честь нормалізації дипвідносин.

Політика сильніша за зоологію

Повідомляється, що шанси на те, що Пекін надішле нових тварин, наближаються до нуля. "Панда-дипломатія" стала жертвою геополітичного загострення. Відносини між країнами різко погіршилися після листопадової заяви прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті. Вона попередила, що військове вторгнення Китаю на Тайвань стане загрозою існуванню Японії і може вимагати втручання Сил самооборони.

Пекін відреагував жорстко, назвавши тайванське питання внутрішньою справою. На цьому тлі МЗС КНР ухилилося від відповіді на питання про продовження програми оренди панд, переадресувавши його "компетентним органам".

