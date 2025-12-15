Українська делегація донесла до американською команди свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у поточних редакціях документів вже не має деструктивних елементів. Зокрема, президент зазначив, що питання поступок більше не актуальне. Утім, Україна та Росія мають різне бачення щодо питання українських територій, найбільш болючого питання переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Глава держави розповів, що цими днями "був прогрес в багатьох питаннях". Його вдалося досягнути під час зустрічей з американською делегацією за участі Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, і Стіва Віткоффа, спеціального представника американського президента.

"Я скажу чесно, я не знаю, як це буде сприймати сторона агресії [Росія - УНІАН] відповідні результати наших розмов. Важливо, що ми були почуті. Я глибоко розуміюся в деталях цієї війни, і дуже важливо, що колеги з Сполучених Штатів Америки почули всі ці деталі", - відзначив Зеленський.

Разом з тим, президент України висловив думку, що якщо б ці зустрічі відбувалися раніше, то "прогрес був би ще більший". Зеленський вдячний американській делегації за те, що вдалося дуже добре попрацювати:

"Деякі речі, які, на мій погляд, є деструктивними і точно нам не допоможуть. Важливо, що сьогодні, у нових редакціях документів, я їх не бачу. І для мене це важливо, тому що, єдність – це важливо. І питання поступок – це питання точно не актуальне".

При цьому, як вважає президент, питання територій є болючим.

"Бо Росія хоче те, чого вона хоче… Ми чітко розуміємо, що вони хочуть. Можемо вірити в це чи ні, але ми знаємо на 100%, чого вони хочуть. Важливо, що американські партнери мене чітко зрозуміли. Для мене позиція України, чітка, без зайвих ком і трьох крапок, була найважливішою", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна і Росія мають різні позиції щодо територій.

"Це також треба розуміти і абсолютно відкрито про це говорити. Я радий, що ми один одного почули", - сказав президент.

На думку глави держави, американська сторона як медіатор буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус.

Переговори у Берлині

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Берліні розпочалися зустрічі між українською і американською делегаціями щодо погодження проєкту мирного плану, який у підсумку США мають передати на розгляд Росії. 14 грудня зустріч тривала понад 5 годин.

За даними Bloomberg, Зеленський запропонував укласти ряд угод з різними країнами, які будуть за силою схожими на 5 статтю Вашингтонського договору про створення НАТО. Ця пропозиція передбачає, що президент США Дональд Трамп і європейські лідери візьмуть відповідальність підкріпити практично свою декларовану підтримку незалежності України твердими зобов'язаннями щодо застосування військової сили в разі будь-якого майбутнього нападу Росії.

