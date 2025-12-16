В заяві підкреслюється, що жоден корабель чи підводний човен Росії в бухті Новоросійської бази не отримав пошкоджень.

Інцормація Києва про нібито знищення одного з російських підводних човнів не відповідає дійсності, заявили в Чорноморському флоті, пише Telegram-канал "Раньше всех.Ну почти".

Також в повідомленні Чорноморського флоту зазначається, що спроба України вчинити "диверсію" не принесла результату.

"Спроба України провести диверсію за допомогою підводного безекіпажного апарата не досягла своїх цілей", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що жоден корабель чи підводний човен Росії в бухті Новоросійської бази та екіпаж не отримали пошкоджень.

Водночас старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" в своєму особистому Telegram-каналі Офіцер зазначив, що Росія не розуміє, що їхньою помилкою є не те, чи була уражена їхня субмарина або ж ні, а в тому, що вони допустили ураження по місцях зосередження їх засобів в глибокому тилу.

Український військовий додав, що це ураження було нанесене доволі складним та в своєму роді унікальним типом озброєння, що фактично прирівнюється до успішної спецоперації.

Удар по субмарині РФ: всі подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію. Вперше підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка", який є носієм ракет "Калібр". В СБУ повідомили, що внаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. В якості підтвердження було оприлюднено відео удару.

Також ми писали, що дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" в Каспійському морі. Джерела в спецслужбі розповіли, що дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

