Dark Eagle має дальність польоту 3500 кілометрів та боєголовку вагою 13,6 кг.

Під час візиту до арсеналу Редстоун в Алабамі міністр оборони США Піт Гегсет оголосив його новою штаб-квартирою Командування космічних сил (SPACECOM). Саме там були представлені нові дані про гіперзвукову систему Dark Eagle.

Як пише The War Zone, Dark Eagle – це перша справжня гіперзвукова зброя, призначена для використання на передовій США. Така ж ракетна архітектура використовується ВМС для запуску з моря в рамках системи зброї середньої дальності звичайних ракет швидкого удару (IRCPS).

Під час демонстрації армійських ракетних систем генерал-лейтенант Франсіско Лосано, директор з гіперзвукових, керованих енергетичних, космічних та швидких закупівель, повідомив Гегсету, що Dark Eagle має дальність польоту 3500 кілометрів. Лосано також зазначив, що ракета може вразити Москву з Лондона та Тегеран – з Катару.

Зазначається, що це не перша офіційна заява Пентагону про дальність польоту Dark Eagle. Раніше повідомлялося, що дальність польоту зброї становить щонайменше 1725 миль (2775 кілометрів).

"Незрозуміло, чи змінилися власні дані армії внаслідок розвитку зброї та її випробувань, чи попередня цифра була навмисно заниженою, що є поширеною практикою, коли йдеться про офіційні показники ракетних систем", – пише видання.

Крім того, The War Zone поінформувало, що інший офіцер армії, розповів Гегсету, що у Dark Eagle є боєголовка вагою менше 13,6 кг, що є відносно невеликими показником для далекобійної зброї. Офіцер заявив, що боєголовка призначена лише для того, щоб "випустити снаряди", і що вона може уражати площу приблизно такого ж розміру, як і парковка, на якій вони стояли.

Офіцер також зазначив, що Dark Eagle здатна долати свою дальність менш ніж за 20 хвилин.

Що ще відомо про проєкт Dark Eagle

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця аналітики Defense Express пояснили, що Dark Eagle – це менш офіційна назва проєкту LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon – Далекобійна Гіперзвукова Зброя). І відомо про цей проєкт вже досить давно.

Розробляти нову зброю, принаймні офіційно, почали у 2018 році. Після того, як Росію впіймали на порушенні договору про ракетні системи середнього радіусу. Йдеться про створення агресором крилатої ракети 9М729 для ОТРК "Искандер" з дальністю 2,5 тисячі км, а також про розробку РС-26 "Рубеж", який, ймовірно, став прототипом сумнозвісного "Орєшніка".

Dark Eagle розробляли для використання на підводних човнах та ракетних есмінцях і вперше запустили ще у 2017 році.

