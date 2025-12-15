Американські чиновники розповіли, що після інтенсивних переговорів з Україною, залишилися значні розбіжності в питанні території.

Два дні інтенсивних переговорів між Україною, США та європейськими чиновниками привели до очевидного прогресу в питанні гарантій безпеки для України. Проте залишилися значні розбіжності в питанні території, повідомили журналістам Axios у понеділок американські чиновники.

Видання розповіло, що план США передбачає що Україна має відступити з приблизно 14% території Донбасу, яку вона контролює й на яку претендує Росія. Згідно з останнім проєктом, ця територія має стати демілітаризованою "вільною економічною зоною".

В публікації додається, що за словами американського чиновника, рішення про те, як вирішувати територіальне питання, залишається за Україною. Водночас він додав, що решта пропозицій США, включаючи найсильніші гарантії безпеки, які наразі пропонуються Україні, "не будуть на столі переговорів вічно".

Радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у понеділок повечеряють із Зеленським і кількома європейськими лідерами. Як очікується, за словами американських чиновників, Трамп зателефонує під час вечері.

Також в статті йдеться, що за словами одного з американських чиновників, 90% питань між США та Україною було вирішено, а решта вимагають технічних обговорень.

"Цього вікенду, ймовірно, відбудуться переговори десь у США, можливо, в Маямі, за участю робочих груп, військових, які будуть вивчати карти", - повідомив американський чиновник.

Як розповів американський чиновник журналістам видання, українські та європейські партнери були здивовані тим, що американська сторона готова запропонувати настільки значні гарантії безпеки, а також що вони вірять в те, що Росія погодиться на це.

"Президент Трамп вважає, що він зможе переконати Росію погодитися на гарантії, подібні до статті 5 НАТО", - додав він.

За словами американського чиновника, гарантії безпеки "повинні бути схвалені Сенатом". Проте він не не сказав, чи буде адміністрація домагатися укладення офіційного договору.

Видання зазначає, що мирна угода, яку пропонує підписати США Україні, передбачає надання Києву надійних гарантій безпеки, прискорює її шлях до Європейського Союзу та виділяє мільярди на відновлення. Водночас гіркою пігулкою для країни стануть значні територіальні поступки.

Росія, як йдеться в публікації, не лише отримає території України, а й матиме можливість реінтегруватися у світову економіку та спільноту націй.

Проте чиновники в Києві та Європі побоюються, що Україна може погодитися на болючі поступки, а Росія відмовиться від угоди і буде вимагати ще більше.

Раніше УНІАН повідомляв, що як повідомили виданню WSJ американські чиновники, Вашингтон обіцяє захищати Україну від будь-яких майбутніх атак з боку Росії. Хоча публічно США не робити ніяких подібних заяв. За словами неназваних чиновників, потенційні гарантії безпеки включатимуть не лише моніторинг конфліктів, а й надання Україні зброї для стримування російських військ. Чиновники не пояснили, якою в цьому питанні буде роль США, однак зазначили, що Вашингтон не надсилатиме наземні війська.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський на питання, чи США вимагають від Києва вихід з Донецької області в рамках запропонованого плану відповів, що вони радше передали російські вимоги щодо територій. Зеленський додав, що відбувається обмін думками. Україна чує бачення росіян й передала свою позицію їм через колег зі США.

