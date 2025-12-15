Чисельність Збройних сил України має залишатися на рівні до 800 тисяч осіб у мирний час для стримування агресії, йдеться в європейському плані.

Лідери країн Європи оприлюднили спільну заяву щодо зусиль з врегулювання російсько-української війни і запропонували шестипунктний план гарантій безпеки для України.

Відповідну заяву підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Італії Джорджа Мелоні, Нідерландів Дік Схоф, Норвегії Йонас Гар Стере, Польщі Дональд Туск, Швеції Ульф Крістерссон Великої Британії Кір Стармер. До них також долучилися очільник Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У заяві сказано, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Лідери країн Європи "ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії".

Європа та Сполучені Штати Америки зобов'язалися працювати разом, аби Україна отримала надійні гарантії безпеки. Йдеться про такі пункти:

Військова підтримка України . Чисельність Збройних сил України має залишатися на рівні до 800 тисяч осіб у мирний час для стримування агресії та захисту території.

. Чисельність Збройних сил України має залишатися на рівні до 800 тисяч осіб у мирний час для стримування агресії та захисту території. Керовані Європою "багатонаціональні сили" , які формуватимуться за участі "коаліції рішучих" за підтримки Вашингтона для сприяння відновленню сил України, забезпеченню безпеки повітряного простору та підтримці безпеки на морі, зокрема шляхом проведення операцій на території України.

, які формуватимуться за участі "коаліції рішучих" за підтримки Вашингтона для сприяння відновленню сил України, забезпеченню безпеки повітряного простору та підтримці безпеки на морі, зокрема шляхом проведення операцій на території України. Механізм контролю за дотриманням припинення вогню на чолі зі США . Мова про раннє попередження про будь-які майбутні атаки та виявлення і реагування на будь-які порушення, а також механізм усунення конфліктів для розробки спільних заходів з деескалації, які можуть бути вжиті на користь усіх сторін.

. Мова про раннє попередження про будь-які майбутні атаки та виявлення і реагування на будь-які порушення, а також механізм усунення конфліктів для розробки спільних заходів з деескалації, які можуть бути вжиті на користь усіх сторін. Юридично зобов'язуючі гарантії безпеки . В разі повторної атаки на Україну гаранти будуть зобовʼязані реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.

. В разі повторної атаки на Україну гаранти будуть зобовʼязані реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами. Інвестиції у відбудову України. Мова про фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Тим часом іммобілізовані російські активи в ЄС залишаються замороженими.

Мова про фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Тим часом іммобілізовані російські активи в ЄС залишаються замороженими. Рішуча підтримка вступу України до Європейського Союзу .

До спільної заяви також можуть долучитися інші країни.

За даними The Wall Street Journal, США запропонували Україні гарантії безпеки під час перемовин у Берліні. Вашингтон обіцяє захищати Україну від будь-яких майбутніх атак з боку Росії. Публічно про це ще не оголошували.

Американські чиновники повідомили, що ці гарантії будуть схожі на зобовʼязання в рамках статті 5 НАТО. Однак конкретних деталей щодо ролі США розкривати не стали.

