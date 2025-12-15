Ввечері має відбутися вечеря за участю Зеленського, під час якої має зателефонувати президент США Дональд Трамп.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що у переговорах з Україною досягнуто значного прогресу, повідомляє в соцмережі Х CGTN America.

"Ми значно наблизилися до вирішення питань між росіянами та українцями", - додав офіційний представник США.

Також вказується, що делегація США готова знову відвідати Росію, якщо це буде потрібно. Вже 90% питань з Україною та Росією вирішено.

Американський чиновник повідомив, що у понеділок представники США повечеряють із Зеленським і кількома європейськими лідерами, а Трамп, як очікується, зателефонує під час вечері.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія може погодитися на гарантії безпеки, які будуть схожі на статтю 5 НАТО.

Також американський чиновник додав, що на зустрічі в понеділок, 15 грудня, відбулися більш глибокі дискусії щодо територій. Це питання також буде обговорюватися з росіянами та європейцями.

Водночас, представник США додав, що між Україною та Росією є розбіжності щодо електростанцій. Ймовірно, мова йде про Запорізьку АЕС.

Мирний план США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що США не вимагають від України виходу з Донецької області, але він додав, що питання територій щодо російського бачення було почуто саме від представників Трампа. Зеленський додав, що представники США передадуть бачення України щодо цього питання росіянам. Також президент України зазначив, що продовжуються обговорення щодо гарантій безпеки для нашої країни з боку США. Він підкреслив, що військові та населення України мають чітко розуміти, якими вони будуть.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що представники України, провідних країн Європейського Союзу та США домовились спільно відстоювати 5 цілей на шляху до припинення війни. Мерц вважає, що зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. На його думку, Росія в цій ситуації грає на час та висуває максимальні вимоги, а також продовжує свою загарбницьку війну з не меншою жорстокістю.

