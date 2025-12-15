Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначили у компанії.

Там додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись і порадили дізнаватися про час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Графіки відключень для Київської області

ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла для Київщини. 16 грудня у всіх чергах споживачів вимикатимуть електроенергію протягом всієї доби.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії у Києві є одними з найтриваліших в Україні. За його словами, це зокрема тому, що у столиці розташована величезна кількість загально державних об’єктів.

The Washingtоn Рost писало, що енергетична система України опинилась на межі колапсу через масовані російські обстріли, а Київ та Схід України близькі до блекауту. Зазначається, що російські удари можуть повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із Заходу, де наразі виробляється більша частина електроенергії України, що фактично розділить країну на дві частини та призведе до блекауту на Сході.

