Одна з цілей переговорів - це встановлення перемир’я між Україною та РФ, заявив Мерц.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що представники України, провідних країн Європейського Союзу та США домовились спільно відстоювати 5 цілей на шляху до припинення війни, яку Росія веде проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Перебіг переговорів у Берліні

На думку канцлера, зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. За його словами, 14-15 грудня у Берліні відбулися інтенсивні конфіденційні переговори між українцями, американцями та європейцями.

Мерц зазначає, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер як представники президента США Дональда Трампа, відігравали вирішальну роль. Зокрема, без їхньої невтомної залученості не було би "позитивної динаміки".

Як підкреслив Мерц, "Росія грає на час та висуває максимальні вимоги, і одночасно продовжує загарбницьку війну з не меншою жорстокістю".

Спільна позиція України, Європейського Союзу та США

"Це не зіб’є нас з нашого шляху. Ми переслідуємо 5 цілей, про які ми домовилися між собою. Українці, європейці та американці", - відзначив Мерц.

Зокрема, по-перше, "після чотирьох років війни ми хочемо перемир’я, яке зберігає суверенність української держави".

По-друге, це "перемир’я має бути забезпечене суттєвими правовими та матеріальними безпековими гарантіями з боку США та європейців". Водночас, питання юридичних і матеріальних гарантій вимагає великої уваги. За його словами, передбачається надання Україні гарантій, які схожі на положення 5 статті Вашингтонського договору про НАТО.

"Американська сторона готова взяти на себе юридичні зобов’язання. І ми не повторимо помилок Мінська", - наголосив Мерц.

Утім, ще треба обговорити конкретику щодо цих гарантій. Мерц додав, що ці гарантії будуть всеосяжними.

"Якщо нам вдасться досяги перемир’я, то Україна буде здатна себе захищати не лише сама, а й також за підтримки тих країн, які візьмуть на себе зобов’язання", - підкреслив Мерц.

По-третє, умови перемир’я разом розробляють українці, європейці та американці.

"Це наше взаємне розуміння. Це наш спільний успіх", - відзначив Мерц.

По-четверте, зазначене "перемир’я не повинно негативно впливати на єдність та силу НАТО та Європейського Союзу".

"Навпаки, це має нас ще сильніше зґуртувати, і в цьому ми єдині", - сказав канцлер.

По-п’яте, перемир’я повинно зберігати європейську перспективу України та сприяти відновленню України.

"Це так бачать українці, європейці та американці. Однаково", - зазначив Мерц.

Питання окупованих Росією українських територій

При цьому, врегулювання питання щодо територій залишається ключовим.

"Відповідь на це може дати лише український народ та український президент, які захищають свою землю і територію… Ми у цьому також одностайні: Україна вирішує питання територіальних поступок", - сказав Мерц.

Репараційний кредит для України

Загалом, як відзначив канцлер, вчора і сьогодні було досягнуто важливого прогресу в узгодженні спільної переговорної позиції. Водночас, канцлер запевнив, що європейці систематично посилюватимуть тиск на Росію. Наразі йде робота щодо використання заморожених російських активів в Європі для потреб озброєння України.

"В четвер, на засідання Європейською Ради, ми домовимося на політичному рівні. Я зробив пропозицію Європейській комісії. Ми будемо про неї говорити. Ми враховуємо обґрунтовані зауваження Бельгії та інших країн", - сказав Мерц.

Він додав, що вже є рішення про замороження російських активів на тривалий час.

"Російський державний банк і Росія не будуть мати доступу до цих активів впродовж тривалого періоду часу", - додав Мерц.

Як пояснив Мерц, в ЄС є правова основа для ухвалення рішень кваліфікованою більшістю, а не одностайністю. Це рішення може стосуватися використання заморожених активів, щоб підтримати Україну для подальшого її захисту.

Питання поступок у переговорах з США більше не актуальне

Як повідомляв УНІАН, за словами президента України Володимира Зеленського, у напрацьованих наразі редакціях проєктів документів на зустрічах з американцями вже не має деструктивних елементів. За його словами, питання поступок більше не актуальне.

Утім, Україна та Росія мають різне бачення щодо питання українських територій, найбільш болючого питання переговорів, зазначив Зеленський.

