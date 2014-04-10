ЗМІ: Сепаратисти в Луганську будували тенти, а не шибениці, і нічого не крали в синагозі

Про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник проросійських активістів Василь Нікітін. У наметовому містечку він відповідає за роботу з пресою.

Нікітін назвав брехнею інформацію, що активісти нібито вкрали будівельний матеріал у синагозі, яка будується поруч.

Читайте такожНа Луганщині спростовують, що невідомі на БТРах захопили склад з динамітом«Будматеріал ніхто не крав. Такий нахабних дій не було і не буде. Дошки привезли на машині, щоб збудувати тент», – сказав Василь Нікітін.

У приймальні головного рабина Луганська Шалома Гопіна розповіли Радіо Свобода, що проросійські активісти намагалися забрати металевий будівельний паркан для спорудження барикади, але цій спробі запобігли охоронці синагоги. Деревину із синагоги не крали, каже він.

Зараз у Луганську йде дощ, частина мітингувальників і справді ховається від дощу під збудованим тентом, каже кореспондент Радіо Свобода.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу будівлі СБУ в Луганську будують конструкцію, яку сепаратисти називають «шибениці для бандерівців», а матеріал для неї начебто вкрали в синагозі.

Відеоролик, що з'явився в мережі, згодом перейменували з "шибениць" на "павільйон від дощу".