В Україні четвертий місяць поспіль дешевшає сало: скільки вже коштує

За минулий рік продукт додав майже третину своєї вартості.

Ціна на сало в Україні в липні склала в середньому 210,92 грн за кілограм, що на 1,19 грн менше, ніж у червні. Продукт дешевшає вже протягом чотирьох місяців поспіль – з квітня місяця, як свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас порівняно з липнем минулого року сало здорожчало на 21%. Тоді його середня ціна становила 174,64 грн за кілограм, або на 36,28 менше, ніж зараз.

Загалом за 2025 рік сало здорожчало з 166,96 до 215,99 грн за кілограм, або на 29,4%. Особливо різко вартість продукту зростала восени, коли щомісяця ціна додавала від 8 до 20 грн.

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Втім, в поточному році ціни на сало поки що тримаються на стабільному рівні. З початку 2026 року кілограм сала подешевшав на 5 грн 51 копійку.

Ціни на сало в супермаркетах України

Свиняче сало "Фермерське" в "Сільпо" коштує 269 грн/кг з 10% знижкою замість 299 грн/кг.

Кілограм сала "По-домашньому" вищого гатунку від виробника "Ятрань" коштує 239,9 грн в Varus.

Сало "Своя лінія" з АТБ продають з 20% знижкою по 192,29 грн/кг замість 240,69 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас попереджає, що молочна група товарів подорожчає більш ніж на 10%. Причинами стануть зростання собівартості виробництва продуктів та збитки торговельних мереж через втрату складських приміщень.

В Україні цього року може збільшитися кількість дрібної картоплі через дефіцит вологи в липні-серпні, прогнозують експерти. Проблеми з розміром та додаткові витрати фермерів на сортування можуть підштовхнути ціни на картоплю вгору.

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