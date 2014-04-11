П'яний російський військовий з автоматом спробував вторгнутися на Херсонщину

Як повідомляє прес-служба СБУ, російський військовослужбовець намагався потрапити з території Автономної Республіки Крим до Херсонської області.

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У зловмисника вилучено автоматичну зброю (АКС), 4 магазини і дві коробки з набоями, штик-ніж, сигнальну міну. При цьому затриманий був у нетверезому стані.

Наразі з ним провадяться відповідні оперативно-слідчі дії.