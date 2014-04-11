П'яний російський військовий з автоматом спробував вторгнутися на Херсонщину
12:21, 11 квітня 2014Політика
0 0
10 квітня на контрольному пункті «Чонгар» співробітники Служби безпеки України та Державної прикордонної служби затримали військовослужбовця Збройних Сил Російської Федерації.
Прикордонники затримали озброєного російського військового / СБУ
Як повідомляє прес-служба СБУ, російський військовослужбовець намагався потрапити з території Автономної Республіки Крим до Херсонської області.
Читайте такожУкраїна посилила режим на кордоні з Кримом - Ярема
У зловмисника вилучено автоматичну зброю (АКС), 4 магазини і дві коробки з набоями, штик-ніж, сигнальну міну. При цьому затриманий був у нетверезому стані.
Наразі з ним провадяться відповідні оперативно-слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter