Україна закликає РФ припинити репресії проти росіян

Міністерство закордонних справ України закликає російську владу припинити репресії проти власного народу, а не «боротись з вітряками» за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

"Вболіваючи за долю російського народу, ми із занепокоєнням спостерігаємо за діями російської влади, спрямованими на обмеження його свободи вибору, висловлювань, обмеження права на об'єктивну інформацію та альтернативну точку зору. Зокрема в Україні глибоко стурбовані рішенням російської влади про закриття правозахисного центру "Меморіал" - однієї із провідних організацій, яка допомагала жертвам політичних репресій, расизму та ксенофобії в Росії. Тим самим вона оголосила своїм ворогом громадянське суспільство у власній державі і продовжує цілеспрямовано закручувати гайки законним правам своїх громадян, заохочуючи дальший розвиток неонацистської, шовіністичної і фашистської ідеології в Росії",- наголосив Перебийніс.

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Він зазначив, що МЗС стурбоване рішенням російської влади припинити мовлення "Голосу Америки" у Москві.

"Ми закликаємо російську владу припинити зневагу та репресії проти власного народу, а не боротись з вітряками за кордоном, брутально втручаючись у врутрішні справи інших суверенних держав",- наголосив Перебийніс.

Він нагадав, що сьогодні майже всі основні міжнародні організації однозначно засудили військову агресію Росії проти України та анексію Криму.

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"Показово, що Росія не просто виявилась ізольованою у світі, а відкрито ігнорує оцінки переважної більшості держав світу та рішення міжнародних інституцій, таких як ООН, Рада Європи, ОБСЄ, і заявляє, що не буде їх виконувати. Тим самим Росія демонструє всьому світу своє зневажливе ставлення до міжнародного права та системи міжнародних відносин, діючи за принципом: коли рішення нам вигідні, ми їх визнаємо, а коли ні, то їх для нас не існує. Офіційна Москва й надалі вперто замилює очі світу, аргументуючи свої дії собою ж сфальсифікованими даними", - сказав Перебийніс.

За його словами, анексувавши Крим, Росії перебуває у пошуку наступної жертви, свідченням чого є нещодавні заяви окремих російських чиновників з територіальними претензіями до Казахстану. "На жаль, сьогодні навіть найближчі союзники Москви не можуть бути впевненими, що завтра Росії не захочеться поласувати частиною їхньої території", - сказав він.

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Перебийніс зауважив, що в Україні занепокоєні й тим, що, "волаючи про загрози фашизму і праворадикалізму, Росія сама ж активно підтримує праворадикальні, неонацистські та сепаратистські рухи у всій Європі". "Ми побачили це, зокрема на прикладі так званих спостерігачів з окремих європейських країн, яких Росія привезла у Крим для спостереження за так званим референдумом", - сказав Перебийніс.