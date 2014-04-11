Царьов заявив, що готовий стати лідером сепаратистів та зірвати президентські вибори

Кандидат у президенти Олег Царьов заявив, що готовий стати лідером так званого "Південно-східного руху". Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку, передає "ОстроВ".

"Мене сьогодні на мітингу (біля будівлі Донецької облради, захопленої сепаратистами - ред.) та на раді попросили спробувати організувати південно - східний рух і виступити лідером. Я сказав, що спробую. Потрібно допомогти людям", - заявив Царьов.

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"Я пообіцяв, що якщо рух в якийсь момент вирішить, що я не маю балотуватися в президенти, я не буду", - додав він.

За його словами, метою руху є "федералізація, так як це єдиний спосіб уберегти країну від розпаду".

Царьова не хвилює той факт, що мітингувальники в Донецьку ставлять на державні будівлі прапори іноземної держави. "Всі протести на Майдані проходили під прапорами ЄС", - заявив він.

У той же час представником кандидата в президенти О. Царьова назвався якийсь Олег Фролов. На прес-конференцію до донецьких журналістів О. Фролов прийшов з бейджиком "прес-служби" самопроголошеної так званої "Донецької народної республіки".

На питання, чи підтримує він "Донецьку республіку", Царьов заявив: "Складно не визнавати людей, які вийшли зі своїми вимогами. Їх потрібно підтримувати".

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Також Царьов запевнив сепаратистів у Донецьку, що зробить все для зриву президентських виборів, які призначені на 25 травня. Про це він сказав, спілкуючись із загарбниками будівлі Донецької облдержадміністрації.

"Я впевнений, що виборів не буде. Я роблю все, щоб їх не було. І це простіше робити. Коли у мене є мандат. В іншому випадку я би приїхав, а мене б десь у Києві чи будь-якому іншому місці посадили б і все, це б швидко скінчилося", - заявив Царьов.

Він пообіцяв, що завтра знову приїде в Донецьк і займеться створенням "централізованого органу" з центром у цьому місті.