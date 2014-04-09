Царьов заявив, що не віддаватиме голоси Добкіну

20:08, 09 квітня 2014
Політика
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Кандидат у  президенти України самовисуванець Олег Царьов спростував інформацію в ЗМІ про те, що він збирається зняти свою кандидатуру на користь кандидата від Партії регіонів (ПР) Михайла Добкіна.

Царьов не буде знімати свою кандидатуру

Раніше про нібито відмову Царьова брати участь у президентських виборах повідомив сайт Еспресо.TV з посиланням на своє джерело в ПР.

"Ні, звичайно", - повідомив РИА Новости Царьов, відповідаючи на питання про те, чи відповідає інформація ЗМІ дійсності.

Читайте такожЦарьова в Миколаєві зустріли криками "фашист", метанням яєць і ляпасом"Це брудні технології. Супротивники вже не знають, що робити. Вони блокують зустрічі, влаштовують провокації, відрізають ефіри. Вирішили, що цього мало, - і запускають такі "качки", - сказав претендент на вищий державний пост.

У понеділок політрада Партії регіонів виключила кандидатів у президенти самовисуванців Сергія Тігіпка, Царьова і Юрія Бойка з лав партії.

Реєстрацію в ЦВК пройшли 23 кандидати.

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