Царьов заявив, що не віддаватиме голоси Добкіну

Раніше про нібито відмову Царьова брати участь у президентських виборах повідомив сайт Еспресо.TV з посиланням на своє джерело в ПР.

"Ні, звичайно", - повідомив РИА Новости Царьов, відповідаючи на питання про те, чи відповідає інформація ЗМІ дійсності.

Читайте такожЦарьова в Миколаєві зустріли криками "фашист", метанням яєць і ляпасом"Це брудні технології. Супротивники вже не знають, що робити. Вони блокують зустрічі, влаштовують провокації, відрізають ефіри. Вирішили, що цього мало, - і запускають такі "качки", - сказав претендент на вищий державний пост.

У понеділок політрада Партії регіонів виключила кандидатів у президенти самовисуванців Сергія Тігіпка, Царьова і Юрія Бойка з лав партії.

Реєстрацію в ЦВК пройшли 23 кандидати.