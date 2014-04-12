Сепаратисти з Криму заговорили про "Українську Федерацію" і вже "приєднали" її до Білорусі та РФ
20:52, 12 квітня 2014Політика
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Сепаратист Темиргалієв написав на своїй сторінці в соціальній мережі, якою він бачить долю півдня та сходу України.
Темиргалієв заявив про початок "звільнення" південного сходу України / 15minut.org
Перший віце-прем'єр Ради міністрів самопроголошеної Республіки Крим Рустам Темиргалієв заявив, що почалося звільнення південного сходу України.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
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"Друзі, почалося звільнення Південно-Східної України! Сподіваюся, що дуже скоро Луганська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області утворять 20-мільйонну Українську Федерацію, яка увійде до Союзної держави Білорусі та Росії!", - підкреслив Темиргалієв.
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