Сепаратисти підняли свій прапор над міськрадою Артемівська

Приїжджі з інших міст Донецької області сепаратисти прибули до будівлі артемівської міліції, однак після переговорів з керівництвом роз'їхалися. Частина мітингувальників перейшла до будівлі міськради, повідомляє 06472.ua.

Читайте такожУ Краматорську сепаратисти встановили прапор "Донецької республіки"Близько половини сьомого вечора до міськради підтяглися мітингувальники, які підняли на флагштоку перед будівлею прапор "Донецької республіки". Пізніше в центр міста підтягнулося більше людей з прапорами Російської Федерації.

Потім кількох сепаратистів пустили на дах міськради, де вони підняли прапор "Донецької республіки".