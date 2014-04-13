РФ дасть "народному ополченню" Криму офіційний статус - Аксьонов

"Народне ополчення" Криму, в яке були перетворені "сили самооборони" республіки, отримає офіційний статус у правовому полі РФ за прикладом кубанського козацтва.

Про це заявив нелегітимний прем'єр-міністр республіки Сергій Аксьонов на церемонії нагородження представників "народного ополчення", передає ИТАР-ТАСС.

"Узгоджене питання нами з керівництвом Російської Федерації дозволить нам легалізувати кримську самооборону найближчим часом у правовому полі Російської Федерації за прикладом кубанського козацтва", - сказав Аксьонов.

Незаконний прем'єр наголосив, що керівництво Росії "високо оцінило діяльність самооборони Республіки Крим".

Довідка УНІАН. 16 березня при військовій і політичній підтримці Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом "референдум" про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% кримчан, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ у якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

11 квітня невизнана Україною та більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є "демократичною правовою державою" у складі Росії.