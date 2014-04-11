Аксьонов змусить чиновників і правоохоронців відмовитися від українського громадянства

Про це в ефірі ток-шоу "Гравітація" на телеканалі ATR заявив незаконний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, передає 15 хвилин.

Інші категорії громадян, за його словами, не зобов'язані відмовлятися від українського громадянства.Читайте такожКримчани стоять у довжелезних чергах, аби залишитися українцями

За словами Аксьонова, кримські чиновники не можуть мати "паспорти інших держав".

"Ми чітко говоримо, що повинні це (відмовитися від паспорта, -Прим.Ред.) зробити всі держслужбовці і силовики", - заявив незаконний прем'єр-міністр.