Аксьонов змусить чиновників і правоохоронців відмовитися від українського громадянства
09:56, 11 квітня 2014Політика
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Кримська влада змусить державних службовців, силовиків, які бажають зберегти свою посаду, відмовитися від українського паспорта.
Аксьонов змусить держслужбовців відмовитися від українського паспорта / REUTERS
Про це в ефірі ток-шоу "Гравітація" на телеканалі ATR заявив незаконний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, передає 15 хвилин.
Інші категорії громадян, за його словами, не зобов'язані відмовлятися від українського громадянства.Читайте такожКримчани стоять у довжелезних чергах, аби залишитися українцями
За словами Аксьонова, кримські чиновники не можуть мати "паспорти інших держав".
"Ми чітко говоримо, що повинні це (відмовитися від паспорта, -Прим.Ред.) зробити всі держслужбовці і силовики", - заявив незаконний прем'єр-міністр.
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