Ештон глибоко стурбована подіями у Слов'янську

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Ештон, в якій вона також віддає належне правоохоронним органам України за стриманість.

"Я надзвичайно стурбована активізацією дій озброєних людей та сепаратистських груп в різних містах східної України, які в останні 24 години захопили міліцейські відділення та управління міністерства внутрішніх справ та спорудили контрольно-пропускні пункти довкола міста Слов'янська," - йдеться у заяві Ештон.

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Вона закликала спеціальну місію ОБСЄ й надалі відігравати провідну роль у спостереженні та моніторингом ситуації для уникнення подальшої ескалації.

"Я ще раз наголошую на сильній підтримці ЄС єдності, суверенітету та територіальної цілісності України і закликаю Росію також слідувати цьому. Для цього закликаю Російську Федерацію до відведення своїх військ від українського кордону і уникнення подальших дій, спрямованих на дестабілізацію України," - говориться у заяві.

Верховний представник ЄС віддала належне українським правоохоронцям за стриманість. Президентські вибори 25 травня Ештон вважає найкращим шляхом висловлення позиції громадянами України і з оптимізмом очікує зустрічі 17 квітня у Женеві з главами дипломатій США, України та Росії для обговорення шляхів врегулювання української кризи.