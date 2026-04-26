РФ намагалася бити по великих мостах в Україні: Зеленський пояснив збільшення таких атак

Також президент розкрив деталі щодо домовленостей на Кіпрі.

Росія могла наростити кількість повітряних атак зокрема на тлі розблокування Україні допомоги на 90 млрд євро. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідеркою Молдови Маєю Санду, коментуючи удари РФ по Дніпру, передає кореспондент УНІАН.

"Зараз нам розблокували гроші. Це реакція, на мій погляд - це реакція номер 1. Вони розуміють, що Україна не наодинці. І фінансово ми ще зможемо боротися. Зараз ми явно трохи втратили щодо часу та обʼємів виробництва нашого вітчизняного продукту через те, що хотіли грошей більше вкладати. Але ми зараз наздоженемо. Так само в енергетиці, ми також втратили один місяць", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що удари по Україні мають відношення до тієї операції РФ, яку вона розпочала ще взимку. За словами президента, Росія намагається зламати Україну такими атаками, оскільки їй немає чого показати на полі бою.

"Крім того, що вони бʼють по енергетиці, по водопостачанню, вони бʼють по логістиці. Вони бʼють по обʼєктах Укрзалізниці. Я не знаю, чи ви бачите всі деталі. Вони бʼють по залізниці, бʼють по логістиці. Вони бʼють по мостах. Ми збиваємо над великими мостами ракетні удари. Але вони всюди бʼють", - додав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Росії важливо продавати своєму населенню причини для продовження війни, а також підсилювати в американському сегменті наратив про те, що вони виграють війну. Зеленський наголосив, що для України пріоритетом є завершення війни. Тоді як Росія хоче впливати на партнерів для того, щоб вони посилювали тиск на Україну.

Про візит на Кіпр

Президент також розкрив деталі свого візиту на Кіпрі. Він зокрема подякував усім країнам, які підтримують програму PURL, за якою купується зброя у США для України.

"Ми вдячні трьом країнам. Ми домовилися, що це буде непублічна інформація, які конкретно три країни - вони долучилися до програми PURL під час Кіпру на загальну суму 350-400 млн євро", - сказав Зеленський.

Він також прокоментував виділення Україні траншу в 90 млрд євро на наступні два роки. За словами президента, половина з цієї суми надійде до Києва вже у 2026 році.

"Йдеться про кілька траншів. Перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України. І не лише захисту. Тобто дрони, весь цей напрямок. Друга історія - це енергетика. Нам треба захистити все, що встигнемо, все, що зможемо. Для цього, крім бюджетів місцевих, є частина, яку ми зможемо дати від центрального бюджету з цих траншів з 90 млрд", - зазначив Зеленський.

Також він заявив, що Україна буде представлена на саміті НАТО, який пройде в Туреччині. Водночас, за його словами, наразі невідомо, в якому форматі це відбудеться і хто саме буде туди направлений.

Допомога Україні: важливі новини

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон передасть Києву найбільш пакет дронової допомоги. До нього увійдуть 120 тисяч нових БпЛА. Також Україна отримає від Британії сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для ППО.

Видання The Wall Street Journal тим часом відзначає, що після виділення допомоги, "війна Росії проти України тепер остаточно стала європейською". Видання зазначає, що рішення про надання траншу зʼявилося в критичний момент. І наразі Київ залежить від своїх західних сусідів у питаннях поповнення бюджету та фінансування закупівель зброї, щоб стримувати армію РФ.

