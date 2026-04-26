Китай будує в океані плавучий острів вагою 78 тисяч тонн: для чого він потрібен

Китай будує в Шанхаї гігантський плавучий дослідницький комплекс, який може працювати на глибині до 10 000 метрів. Як пише libertatea.ro, проект розробляється Шанхайським університетом Цзяотун і, як очікується, буде повністю завершений приблизно до 2030 року.

Платформа важить близько 78 000 тонн і може вмістити до 238 осіб приблизно на чотири місяці без необхідності поповнення запасів. Конструкція являє собою напівзанурюване судно з подвійним корпусом, що дозволяє йому зберігати стійкість навіть в умовах сильного хвилювання на морі. По суті, воно функціонує як мобільна лабораторія.

Основна роль платформи – наукові дослідження, але не тільки. Вона призначена для вивчення глибоководних морських екосистем; тестування морського обладнання; розробки технологій для освоєння підводних ресурсів; поліпшення прогнозів погоди та попереджень про стихійні лиха.

Відео дня

Згідно з повідомленням South China Morning Post, деякі відсіки платформи мають бути захищені від ударних хвиль, зокрема у разі потужних вибухів. Вони використовують так звані "метаматеріали" – спеціальні конструкції, призначені для поглинання енергії ударних хвиль і захисту внутрішньої частини платформи.

Стверджується, що платформа має важливе значення для майбутнього океану. Більша частина океанського дна досі не нанесена на детальні карти, і такі платформи можуть допомогти зрозуміти зміни клімату, захистити берегові лінії та запобігти стихійним лихам.

Однак багато експертів налаштовані скептично і попереджають, що платформа також може використовуватися для тестування обладнання для видобутку ресурсів з глибин, що може мати серйозні наслідки, включаючи руйнування морських середовищ існування, поширення осадових порід у воді або вплив на харчовий ланцюг. Крім того, міжнародні правила глибоководного видобутку корисних копалин все ще перебувають на стадії розробки.

Раніше УНІАН розповідав про плавучий завод зі зрідження природного газу Prelude FLNG – найбільшу плавучу платформу у світі. Довжина судна становить 488 метрів, ширина – 74 метри, і воно побудоване з понад 260 000 тонн сталі. При повному навантаженні водотоннажність платформи становить 600 000 тонн, що приблизно в п'ять разів більше, ніж у авіаносця класу "Німіц", одного з найбільших кораблів цього типу.

