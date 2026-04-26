'Росія – це невід’ємна частина Європи': у Кремлі зробили несподівану заяву

Пєсков заявив, що Росія не може бути головною загрозою для Європи.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков зробив досить несподівану заяву про відносини Росії та Європи і загрозу майбутньої війни, пише ТАСС.

У розмові з журналістом "Вестей" Зарубіним Пєсков заявив, що Росія - це "невід'ємна частина" Європи і не може бути для неї головною загрозою.

Він також додав, що архітектура європейської безпеки немислима без урахування інтересів і участі Росії.

Варто нагадати, що зовсім недавно заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що європейські компанії, які, за версією Москви, причетні до виробництва бойових безпілотників для України, можуть стати цілями для російських військових.

Також раніше прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова звинуватила країни Балтії в тому, що вони нібито надають повітряний простір Україні для нанесення ударів по РФ. За її словами, якщо Латвія, Литва та Естонія не припинять це, їм доведеться за це заплатити.

Війна Росії в Європі - прогнози

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку оглядача Washington Post Девіда Ігнатіуса, кремлівський диктатор Володимир Путін може вирішити, що саме цієї весни буде ідеальний момент для початку війни проти Європи. Він пояснив , що це тому, що європейські країни ще не повністю переозброїлися, а Україна ще не розробила зброю, здатну вражати цілі ще глибше в Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також попередив, що Росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі. За його словами, це "питання місяців, а не років".

Вас також можуть зацікавити новини: