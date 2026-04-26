У Росії зростають похмурі настрої: вони більше не вірять у швидку перемогу, – WP

Рейтинг схвалення Володимира Путіна впав до рекордно низьких 65,6% на тлі затяжної війни.

Кремлівський диктатор Володимир Путін стикається зі зростаючим невдоволенням у всіх верствах російського суспільства на тлі затяжної війни проти України, проблем в економіці та наростаючого обурення через обмеження доступу до інтернету.

Найбільша державна соціологічна служба Росії, ВЦВГД, у п’ятницю зафіксувала падіння рейтингу схвалення Путіна до 65,6% – це найнижчий показник з моменту початку війни, який знизився на 12,2 процентних пункти з початку року. Оцінка реальної громадської думки ускладнена в умовах авторитарного режиму, який відправляє у вигнання, в'язниці або вбиває політичних опонентів, а критика війни заборонена законом, пише The Washington Post.

Однак у порівнянні з історичними рейтингами Путіна (які досягали 88%) падіння цифр сигналізує про зростаючу втому від війни, що триває вже п'ятий рік, і від переговорів, які практично зайшли в глухий кут, у той час як адміністрація президента США Дональда Трампа зосереджена на Ірані.

Економіка РФ дуже сильно страждає

Економічні санкції все глибше врізаються в російську економіку, завдаючи удару по гаманцях громадян, а прагнення уряду обмежити доступ до інтернету під приводом безпеки дратує суспільство, яке тривалий час користувалося високим рівнем цифровізації.

"Загальний настрій такий: досить уже, ви воюєте достатньо довго", – заявив один російський чиновник на умовах анонімності через страх репресій. "Усім здається, що це триває довше, ніж Друга світова, Велика Вітчизняна війна – і при цьому ми не можемо взяти навіть один регіон", – підкреслив він, маючи на увазі безуспішні спроби Росії з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році встановити повний контроль над Донецькою областю на сході України.

В останні тижні уряд Путіна зіткнувся з незвично відкритою і різкою критикою з боку представників російської фінансової еліти щодо управління економікою.

Згідно з даними Росстату, за перші два місяці року економіка скоротилася на 1,8%, оскільки посилення санкцій і високі процентні ставки продовжують душити інвестиції. Обсяг прострочених платежів за комерційними рахунками в січні досяг рекордних 109 мільярдів доларів. Тим часом, за даними фірми "Актіон Бухгалтерія", кількість компаній, що мають заборгованість по податках, зросла до 439 900.

Один за одним бізнесмени та економісти на економічному форумі в Москві на початку цього місяця критикували уряд за скорочення економіки. "Люди нагорі абсолютно втратили зв'язок з реальністю на місцях, в економіці", – заявив Володимир Богалєв, голова російського виробника тракторів. Ті, хто перебуває при владі, активно "дискредитують" себе, підкреслив Богалєв.

Роберт Нігматулін, економіст Російської академії наук, заявив на форумі, що Росія відстає від Китаю, а інфляція значно випередила економічне зростання. "Ми все втратили і при цьому залишаємося найбіднішими. Навіть у найбідніших регіонах Китаю доходи вищі, ніж у наших найбідніших регіонах", – пояснив Нігматулін. "Зростання ВВП з 2015 року – за 11 років – становить близько 1,5% на рік. Ви знаєте, наскільки зросли споживчі ціни? На 77%". Він додав: "Чи можемо ми інвестувати в країну з таким керівництвом? Так не можна керувати економікою".

Тим часом відеоролик Вікторії Боні, інфлюенсерки з Монако, в якому вона різко розкритикувала інтернет-обмеження та засудила дії уряду щодо інших проблем пересічних росіян, став вірусним. Це змусило Кремль відреагувати, наголошуючи на тому, що влада працює над усіма порушеними нею питаннями.

Геннадій Зюганов, багаторічний лідер КПРФ, пішов ще далі під час виступу в парламенті цього тижня, попередивши, що "економічний колапс неминучий", якщо проблеми не будуть вирішені. "До осені ми зіткнемося з тим, що сталося в 1917 році", – заявив він, маючи на увазі більшовицьку революцію.

Санкції та величезні військові витрати Путіна підняли інфляцію до небес, змусивши центральний банк підняти процентні ставки вище 20%, щоб охолодити економіку. Хоча з того часу ЦБ знизив ставки – зараз вони становлять 14,5% – економісти все частіше попереджають про "переохолодження" та рецесію, пишуть ЗМІ.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков нещодавно заявив, що резерви Росії "значною мірою вичерпані", а Путін публічно визнав проблеми в економіці та закликав уряд пояснити уповільнення зростання.

Російська економіка, яка сильно залежить від нафтових доходів, отримала певну перепочинку завдяки стрибку цін на нафту, спричиненому американо-ізраїльською війною проти Ірану. Однак економісти заявляють, що лише тривалий період високих цін дозволить Росії збалансувати бюджет.

"Зараз російська економіка перебуває у дивній "сутінковій зоні" між позитивними ефектами від закриття Ормузької протоки та високими цінами на сировину, і водночас власною економічною динамікою, яка значно погіршувалася в останні місяці", – пояснив Яніс Клюге, економіст Німецького інституту проблем міжнародної безпеки.

Росіяни втомилися, але проблеми не закінчуються

Крім того, частіші атаки українських дронів на російські порти та нафтопереробні заводи змусили Росію скоротити видобуток нафти у квітні на 48 000 – 64 000 кубометрів (300 000–400 000 барелів) на добу, йдеться в матеріалі. Це потенційно нівелює частину прибутку, на яку розраховувала Москва у зв'язку зі зростанням цін і тимчасовим скасуванням Трампом санкцій щодо російської нафти.

"Проблеми наростають, і ми давно говорили про те, що цей час настане", – заявив російський академік, який має тісні зв’язки з високопоставленими дипломатами.

У міру того як громадяни змушені скорочувати базові витрати, а інтернет-обмеження порушують повсякденне життя, розкол намічається у всіх секторах суспільства. "Невдоволення дуже сильне", – підкреслила Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі. "Триває затяжна війна і фінансові складнощі, тоді як молодь незадоволена тим, що її відрізають від звичного середовища в соцмережах. Куди не поглянь – скрізь проблеми. І до чого це призведе, ми сказати не можемо".

"Люди починають висловлюватися сміливіше", – заявила Станова, додавши, однак, що влада, найімовірніше, відповість посиленням репресій, і немає жодних ознак того, що режим ризикує втратити контроль.

Російський громадський і політичний діяч Михайло Ходорковський, у свою чергу, зазначив, що початковий патріотичний підйом від війни розсіявся. "Війна триває занадто довго, і чітких змін немає. Той факт, що вони виграли або програли три села, не дуже допомагає", – пояснив Ходорковський.

Для деяких у Росії рішення Трампа розпочати війну проти Ірану стало виправданням власної війни Путіна проти України і може спонукати Кремль наполягати на досягненні військових цілей, особливо у захопленні Донецька. "Усі вірять, що війна в Перській затоці дає Росії шанс воювати довше проти України і захопити більше територій", – заявив один московський бізнесмен. "Ніхто не розуміє, скільки триватиме війна, і люди дедалі більше бояться, що держава забиратиме в них усе більше й більше".

Залізна завіса

На цьому тлі зростає відчай, особливо через обмеження інтернету, які відроджують спогади про радянські репресії. "Такі люди, як ми, дуже стурбовані, тому що ми народилися в країні, яку не можна було покинути", – заявила 53-річна Тетяна, менеджерка логістичної компанії. "Ми вже жили за "залізною завісою" один раз і були впевнені, що це ніколи не повториться. Але це сталося. Тепер у нас цифрова "залізна завіса"".

Інші говорили про гнітючий економічний ландшафт. "З точки зору бізнесу я бачу повний безлад – продажі впали, грошей у людей дедалі менше, у торгових центрах стало набагато менше людей, ціни зросли вдвічі, а на фрукти та овочі – втричі", – розповіла 46-річна Ірина. "Рахунки за комунальні послуги зросли, податки теж підняли".

19-річний студент Ігор описав зростаючу зневіру: "Загалом і я, і мої знайомі відчуваємо повну безнадію, з якою нічого не можна вдіяти. Усі хочуть виїхати, але у більшості немає такої можливості. Ніхто не хоче пов'язувати своє майбутнє з цією країною. Жити тут важко, дорого і похмуро".

Ситуація в Росії – останні новини

