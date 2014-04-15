РФ призупинила передачу Україні захопленої військової техніки з Криму

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони з посиланням на заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова.

«Хотів би нагадати, що РФ узяла на себе зобов'язання не поставляти або виявити стриманість стосовно поставок зброї в гарячі точки», - сказав Антонов. За його словами, схід і південний схід України сьогодні є саме такою гарячою точкою.

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«У зв'язку з цим міністром оборони генералом армії Сергієм Шойгу було ухвалено рішення призупинити передачу озброєнь і військової техніки», - заявив Антонов. За його словами, це не стосується кораблів і авіації.

Він повідомив, що на сьогоднішній день Україні вже передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойові кораблі.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України й захоплювати адміністративні будівлі.

14 квітня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня "Про невідкладні заходи по подоланню терористичної загрози і збереженню територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 13 квітня після закінчення засідання РНБО Турчинов у телезверненні до українського народу повідомив, що Рада нацбезпеки й оборони України вирішила почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

«Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України», - сказав, зокрема, Турчинов.

В.о президента України наголосив: «Напередодні координовані Російською Федерацією терористичні загони захопили управління внутрішніх справ та інші адміністративні будівлі у декількох містах Донецької області. Особливо небезпечно це відбувалось у місті Слов'янськ, де працювали одягнені в російський камуфляж та озброєні російськими автоматами професійно підготовлені злочинці».

За словами Турчинова, вранці 13 квітня у Слов'янську колону представників силових структур, які мали завдання захистити громадян у святковий недільний день, обстріляли з автоматичної зброї, «злочинці відкрили шквальний вогонь, прикриваючись живим щитом з місцевих мешканців, обдурених російською пропагандою».

«Під час цієї операції загинув капітан спецпідрозділу СБУ «Альфа» Геннадій Біліченко, було тяжко поранено командира «Альфи» полковника Кузнєцова та полковника СБУ Куксу. Також поранення отримав співробітник МВС Селіхов», - повідомив Турчинов.

Він підкреслив: «Ми робили все, аби уникнути людських жертв. Але ми готові дати відсіч усім спробам вторгнення, дестабілізації й терористичним діям зі зброєю в руках».