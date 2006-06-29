Соціалісти не хочуть голосувати в іншому приміщенні

Завтра о 9.00 лідери фракцій Верховної Ради спробують знову домовитись щодо розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

О.МОРОЗ зазначив, що сьогодні на засіданні Тимчасової президії не вдалося узгодити позиції, а кожна сторона висловила свою аргументацію. О.МОРОЗ зауважив, що головуючий на засіданні Олександр ТУРЧИНОВ (БЮТ) вимагав, щоб Партія регіонів розблокувала парламентську трибуну, оскільки в них сьогодні немає жодних регламентних підстав для такого блокування.

Зараз, за словами О.МОРОЗА, вся аргументація “регіоналів” будується «на домислах і чутках, і предмету для блокування немає», оскільки більшість ще навіть не почала розгляд питань, пов’язаних з призначенням керівництва парламенту і уряду.

Лідер СПУ висловив сподівання, що, врешті-решт, буде знайдено вихід, і справа не буде доведена до розпуску парламенту. Поки що, за словами О.МОРОЗА, йде третій день 30-денного терміну, після якого Президент матиме право розпустити парламент.

О.МОРОЗ прогнозує, що сьогодні засідання парламенту не буде.

Він підкреслив, що соціалісти за жодних обставин не підуть до іншого приміщення і працюватимуть виключно в стінах парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня "регіонали" заблокували парламентську трибуну, президію, а також приміщення, де встановлені комп`ютери із системою "Рада".

У такий спосіб опозиційні депутати протестують проти передбачуваного пакетного голосування за кандидатури на посади прем`єр-міністра і спікера.

Відповідне голосування збираються провести сьогодні “Наша Україна”, БЮТ та Соцпартія. На пост голови парламенту висувають Петра ПОРОШЕНКА, у прем’єри - Юлію ТИМОШЕНКО.