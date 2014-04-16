Українські силовики ідентифікували російських десантників на сході

Про це він заявив силовий віце-премʼєр Віталій Ярема у Полтаві, де вчора було поховано загиблого спецпризначенця Геннадія Біличенка, повідомляє ТСН.

За його словами, немає жодного сумніву, що на Сході України орудують елітні війська РФ. Це представники підрозділу 45-й окремого розвідувального полку Кубінка, який розквартирований біля Москви. Зараз цей підрозділ знаходиться на території України.

Читайте такожДонецьку ОДА утримують близько півтисячі бойовиків, серед них є військові РФ - журналіст"Тому, всі слова Путіна й Лаврова про те, що тут відсутні російські війська – це все брехня", - сказав Ярема.

Також він розповів, що генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом тероризму і вбивства, і вбивці офіцера "Альфи" будуть оголошені в міждержавний розшук.

"Але я сподіваюся, що ці особи будуть знищені, а не затримані", - сказав Ярема.

Загиблого Геннадія Біличенка за виявлений героїзм представлять до нагороди.