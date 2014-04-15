У Полтаві поховали вбитого сепаратистами офіцера СБУ

18:12, 15 квітня 2014
Суспільство
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У Полтаві поховали вбитого під Слов'янськом офіцера спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України Геннадія Біліченка.

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися із загиблим також приїхав віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, який розповів про обставини вбивства українського офіцера.

Геннадий Биличенко был убит российскими диверсантами / rkr.in.ua

Він також зазначив, що особи злочинців, які напали на українських офіцерів, вже встановлені. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом тероризму й вбивства, і ці особи будуть оголошені в міжнародний розшук.

«Під час підготовки до проведення антитерористичної операції працівники СБУ перебували біля Слов'янська. Несподівано виїхав автомобіль, з якого було відкрито вогонь із автоматичної зброї по наших офіцерах, які й проводили переговори з місцевим населенням. У Геннадія Біліченка влучила куля, й він помер на місці. Також були поранені й інші офіцери, але оскільки вони скоро повернуться до лав, то їхні імена не розголошуються», - сказав Ярема.

Попрощатися із загиблим і висловити слова співчуття 13-річному сину, дружині й матері 42-річного офіцера СБУ, до міського будинку культури прийшли сотні людей. Серед них було керівництво Полтавської області – голова Полтавської обласної ради Петро Ворона і голова Полтавської ОДА Віктор Бугайчук.

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