У Полтаві поховали вбитого сепаратистами офіцера СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися із загиблим також приїхав віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, який розповів про обставини вбивства українського офіцера.

Він також зазначив, що особи злочинців, які напали на українських офіцерів, вже встановлені. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом тероризму й вбивства, і ці особи будуть оголошені в міжнародний розшук.

«Під час підготовки до проведення антитерористичної операції працівники СБУ перебували біля Слов'янська. Несподівано виїхав автомобіль, з якого було відкрито вогонь із автоматичної зброї по наших офіцерах, які й проводили переговори з місцевим населенням. У Геннадія Біліченка влучила куля, й він помер на місці. Також були поранені й інші офіцери, але оскільки вони скоро повернуться до лав, то їхні імена не розголошуються», - сказав Ярема.

Попрощатися із загиблим і висловити слова співчуття 13-річному сину, дружині й матері 42-річного офіцера СБУ, до міського будинку культури прийшли сотні людей. Серед них було керівництво Полтавської області – голова Полтавської обласної ради Петро Ворона і голова Полтавської ОДА Віктор Бугайчук.