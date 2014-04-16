Сьогодні Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні

Рада Безпеки ООН проведе зустріч щодо ситуації з правами людини на сході України 16 квітня в 16:00 за нью-йоркським часом (23:00 за київським часом). Про це повідомили кор. ИТАР-ТАСС в постійному представництві Литви, яка скликала сесію РБ.

"Це вже підтверджено. Нігеря, яка головує в РБ ООН, розіслала повідомлення, згідно з яким зустріч відбудеться у середу о 16:00", - повідомила прес-аташе постпредства Рута Язукевічуте. Вона підтвердила, що зі звітом щодо ситуації на сході України перед членами Ради виступить помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович.

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У минулий вівторок в Женеві була представлена доповідь спостерігачів ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, підготовлена Шимоновичем. З початку березня помічник генсека відвідав Київ, Львів, Харків, а також кримські міста Севастополь і Сімферополь.

У доповіді Шимонович вимагає від Києва гарантувати участь меншин у політичному житті України. Шимонович також ставить під сумнів результати референдуму, який проводився 16 березня в Криму.