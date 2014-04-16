Сепаратисти заявляють, що мер Донецька обіцяє сприяти проведенню референдуму

13:51, 16 квітня 2014
Політика
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У Донецьку відділення організації «Оплот» заявляє про те, що Донецький міський голова Олександр Лук'янченко запевнив активістів організації у тому, що буде сприяти проведенню референдуму про самовизначення області.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні в Донецькій міськраді заявив командир Донецького відділення «Оплоту» Олександр Захарченко.

За його словами, активісти «Оплоту», що перебувають зараз у Донецькій міськраді, провели переговори з членами міськвиконкому, які пообіцяли надати допомогу в проведенні референдуму про самовизначення Донецької області 11 травня.Читайте такожВ "Оплоті" заявляють, що збираються продовжити захоплення міськрад у Донецькій області

«Особисто мер сказав, що все, що від нього залежить, він постарається зробити», - сказав Захарченко.

Він додав, що з депутатами міської ради «Оплот» проведе окремі переговори.

«Розмовлятимемо з кожним окремо, слухатимемо кожного. Але тиску ніякого не буде», - сказав Захарченко.

На питання журналістів, як члени виконкому і депутати відреагують на пропозицію «Оплоту», Захарченко відповів: «У душі вони самі хочуть референдуму».Читайте такожУ захопленій Донецькій міськраді розпочалося засідання виконкому - ЗМІ

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, вранці озброєні люди захопили Донецьку міськраду і вимагають призначення місцевого референдуму на 11 травня.

За словами керівника прес-служби Донецької міськради, до будівлю увійшли озброєні люди в масках, більш як 30 чоловік, які розташувалися на всіх поверхах. Загарбники сказали, що представляють громадську організацію «Оплот», і висунули свої вимоги. Серед них - проведення місцевого референдуму 11 травня, але для цього вони вимагають, щоб Верховна Рада ухвалила відповідні закони для того, щоб місцевий референдум був легітимним.

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