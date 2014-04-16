Донецькі сепаратисти назвали ПР зрадниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав кореспонденту УНІАН сьогодні у Донецькій міськраді.

«А якою можна вважати цю партію, якщо вона не обстоює бажання народу, провалює законопроекти про федералізацію, які подаються самими членами Партії регіонів», - сказав Захарченко.

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За його словами, вчора у Верховній Раді всі побачили «справжнє обличчя Партії регіонів, коли вони провалювали голосування за федералізацію».

Захарченко констатував, що Партія регіонів була при владі і могла зробити все для федералізації, проте нічого не зробила.

«Таке відчуття, що вони сьогодні відірвалися від реальності. Янукович сидів у своєму Межигір’ї і йому, напевно, показували ролики 2004 року. Вони ж зараз не бачать, що відбувається. Бажане видають за дійсне», - сказав Захарченко.

Він додав, що особисто знайомий з головою Донецької обласної організації Партії регіонів Миколою Левченком, але його політичних поглядів не поділяє.

«У політику мають прийти нові люди, нова кров. Тоді щось зміниться», - відзначив командир.

На запитання, як донецький «Оплот» ставиться до людей, які захопили Донецьку облдержадміністрацію, Захарченко сказав, що це "наші близькі по духу люди".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 16 квітня, озброєні люди захопили Донецьку міськраду, вимагають призначення місцевого референдуму на 11 травня. За словами керівника прес-служби Донецької міськради, до будівлі зайшли озброєні люди у масках, більш як 30 осіб, які розмістилися на всіх поверхах. Загарбники сказали, що представляють громадську організацію «Оплот» і висунули свої вимоги. Серед них - проведення місцевого референдуму 11 травня, але для цього вони вимагають, щоб Верховна Рада ухвалила відповідні закони для того, щоб місцевий референдум був легітимним.