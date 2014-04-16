Експерт: Україна зобов'язана виплачувати допомогу своїм громадянам, де б вони не були

Про це заявив політичний експерт, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

«Вони не повинні випадати з загальнодержавного пенсійного і соціального забезпечення і соціального захисту, тому що зберегли українські паспорти, і держава просто зобов'язана платити їм пенсії і соціальні виплати. Зрештою, Україна є соціальною державою, і це право гарантоване їм Конституцією», - зазначив експерт.

За його словами, де б не перебував український громадянин, Україна зобов'язана виплачувати соціальні допомоги, якщо він в них потребує і вони йому не належать.

«У нас це вийшло зробити відносно українських громадян, які живуть у Придністровському регіоні, а це територія іншої держави. В тій же Росії українські громадяни також отримують соціальні виплати. Чому Україна не може цього зробити в Криму, який є українською територією, хоча зараз де-факто він окупований Росією?», - сказав Кулик.

При цьому, на думку експерта, Україна зобов'язана боротися за Крим і українських громадян, які там живуть.

«Навряд чи ми зможемо протягом кількох місяців або навіть повернути Крим собі. Але в будь-якому випадку це наша територія, і дарувати або продавати її Росії ніхто не збирається. Як швидко вона до нас повернеться, я не знаю, але думаю, що в кінцевому підсумку Україна все-таки Крим отримає назад», - підкреслив директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства.

Як повідомлялося, про те, що Україна продовжить захищати права своїх громадян в Криму і збереже належні їм соціальні виплати заявив і голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Кандидат у президенти розповів, що для цього Верховною Радою був прийнятий закон «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України».

«За цим законом Україна не визнає примусового вступу в громадянство Росії, яке окупанти нав'язують кримським українцям. Усіх жителів Криму, які збережуть українські паспорти, можна вважати нашими громадянами. Держава підтверджує свої зобов'язання перед ними щодо виплат пенсій і соціальної допомоги за умови, якщо вони відмовилися від такої допомоги Росії», - підкреслив Олег Тягнибок.