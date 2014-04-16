Донецькі регіонали відмовилися від ідеї федералізації на користь посилення регіонів

Про це йдеться в резолюції екстреного з'їзду депутатів усіх рівнів, прийнятій у Донецьку, яку цитує УП.

У резолюції вказується, що "стабілізація ситуації в регіоні можлива тільки при бажанні влади чути жителів Донбасу".

Регіонали вимагають шляхом проведення референдуму і голосування в парламенті закріпити державний статус російської мови і розширити фінансову, економічну та гуманітарну незалежність регіонів.

Примітно, що питання федералізації країни регіонали замінили розширенням повноважень "в рамках унітарної держави".

Вони вимагають прямих виборів голів місцевих рад, бюджетну і податкову автономію, гуманітарну автономію.

Партія регіонів вважає "неприпустимими застосування збройних сил і спецзагонів для придушення мирних акцій".

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Регіонали вимагають прийняти закон про амністію учасників акцій на Сході.

У той же час вони закликали тих, хто захопив зі зброєю адмінбудівлі, скласти зброю і звільнити установи.

"Просимо вас, складіть зброю і не піддавайте небезпеці мирних людей, ваших земляків", - йдеться в резолюції.