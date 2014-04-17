У Женеві почалась чотиристороння зустріч по Україні.

Про це повідомляє МЗС України на своїй сторінці у Twitter.

Україну на переговорах представляє в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, США - державний секретар Джон Керрі, Європейський Союз - глава європейської дипломатії Кетрін Ештон, Російську Федерацію - глава МЗС Сергій Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Кабінет міністрів України затвердив директиви для Міністерства закордонних справ на чотирьохсторонню зустріч у Женеві.

За словами Дещиці, Україна їде з позицією, що на сході країни діють терористичні угруповання, які підтримуються РФ.

Читайте такожЗахід не продасть Україну в Женеві - глава МЗС Польщі

”У нас є відповідні докази... ці докази будуть передані міністру закордонних справ РФ та іншим учасникам зустрічі”, - сказав Дещиця.

За його словами, Україна вимагатиме від Росії припинення підтримки терористичних угруповань, які діють на сході України.

”Крім цього, ми вимагатимемо від РФ засудити такі терористичні дії і відвести війська, які зосереджені на східних кордонах України ”, - сказав Дещиця.

Він зазначив, що для України важливо, щоб Росія відкликала своє рішення про дозвіл президенту РФ Володимиру Путіну використовувати російські війська на території України.

Також, за його словами, буде порушено питання про виведення російських військ з Криму та скасування юридичних рішень про анексію Криму.