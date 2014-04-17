Європарламент підтримав дії України на сході та підтвердив її право на самооборону - резолюція

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловлюється підтримка діям українського уряду в його діях з відновлення влади на сході України, де відбуваються сепаратистські заворушення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, резолюція Європарламенту, ухвалена на сесії у Страсбурзі, має назву: ”Тиск Росії на країни ”Східного партнерства” і дестабілізація східної України”.

Резолюція також застерігає Росію проти вторгнення в Україну під приводом ескалації ситуації в східних регіонах.

Читайте такожСША та Євросоюз готові ввести нові санкції проти Росії

”(Європарламент) висловлює свою повну підтримку і солідарність з урядом України, який прагне поновити владу в окупованих містах, вітає стриманість і неспішність, з якими український уряд дає раду на нинішній стадії кризи, і нагадує, що українська влада має повне право використати всі потрібні засоби, включно з правом на самооборону, що передбачено статтею 51 Статуту Об`єднаних Націй”, - йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту застерегли Росію від повномасштабного військового вторгнення в Україну, а також засудили дестабілізацію та провокації у східних та південних регіонах України.

Європарламент також засудив будь-яку підготовку до референдумів на сході і півдні України на кшталт того, який мав місце в Криму після окупації півострова Росією.

Читайте такожЗахід не продасть Україну в Женеві - глава МЗС Польщі

Євродепутати зауважили в резолюції, що проросійські сепаратисти на сході України озброєні, навчені і діють скоординовано на чолі з російськими спеціальними силами. Ці фактори не можуть бути використані, йдеться в резолюції, ”в якості хибного приводу для російського військового втручання, зриву президентським виборів і запровадження федералізації для поділу України”.

Європарламент також висловив рішучу підтримку суверенітету, територіальній цілісності та політичній незалежності всіх країн-членів ”Східного партнерства”.

Читайте такожБаррозу: Ми маємо захищати мир і стабільність у Європі

Також Європарламент підтримав ідею дострокових парламентських виборів в Україні і в принципі привітав ініціативу виконувача обов`язки президента України Олександра Турчинова щодо можливого проведення референдуму щодо державного устрою України одночасно з президентськими виборами 25 травня.