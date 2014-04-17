Збройні провокатори не отримають підтримки населення - Міськрада Маріуполя

Про це йдеться в заяві Маріупольської міськради, поширеній її прес-службою.

У заяві вказується, що в ніч з 16 на 17 квітня в Маріуполі група озброєних людей напала на військову частину МВС №3057 з метою заволодіти зброєю. Отримавши категоричну відмову на вимоги здати зброю, група нападників стала закидати територію частини «коктейлями Молотова», а потім - безладно розстрілювати територію навколо частини. В результаті перестрілки є вбиті і поранені.

«Прикро, що в дні, коли християни всього світу готуються до свята Воскресіння Христового, в нашому місті пролилася кров, в Маріуполі знайшлися ті, хто взявся за зброю і підняв руку на співвітчизників», - йдеться в заяві.

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У заяві наголошується, що протягом останніх двох місяців міський голова, міськрада та її виконком робили все можливе для недопущення кровопролиття. Депутати також нагадують, що вони ніколи не перешкоджали проведенню мітингів, неодноразово організовували круглі столи за участю політичних партій, громадських організацій і протестуючих, в ході діалогу вирішували всі спірні питання.

«Ми, депутати міської ради, співчуваємо сім'ям постраждалих в результаті цих трагічних подій. Як народні обранці, знаючи настрої жителів і виконуючи доручення своїх виборців, ми заявляємо тим, хто захоплює будівлі, проявляє агресію і насильство: залиште Маріуполь в спокої. Ваші дії вже призвели до кровопролиття, тому не чекайте підтримки у жителів міста», - наголошують депутати.

Вони також закликають всіх громадян проявити розсудливість, потурбуватися про безпеку своїх близьких.

«Давайте, об'єднавшись, збережемо мир і порядок у нашому рідному місті!», - закликають маріупольські депутати.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 17 квітня в Маріуполі під час нічної спецоперації три бойовики загинули, 13 поранені, 63 - захоплені. За словами глави МВС Арсена Авакова, у відповідь на атаку військової частини Національної гвардії підрозділи МВС провели операцію по локалізації банди нападників чисельністю близько 300 осіб. Як зазначив Аваков, після того, як військову частину нападники закидали запальними фугасами і «коктейлями Молотова» і відкрили вогонь, нацгвардійці відкрили попереджувальний вогонь, потім постріли на ураження. По тривозі були підняті всі підрозділи міліції МВС Маріуполя. Спільними зусиллями озброєна міліція та бійці Нацгвардії локалізували і роззброїли зловмисників. На місце події були перекинуті вертольоти. «За попередніми даними, серед нападників бойовиків - 3 убитих, 13 поранених, 63 затриманих. Вилучено зброю, засоби зв'язку та телефони російських операторів. Йде встановлення осіб затриманих нападників», - написав Аваков.

За словами міністра, серед службовців МВС втрат немає.