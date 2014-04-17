Україна може подавати заявку на членство в ЄС – резолюція Європарламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у резолюції Європарламенту "Тиск Росії на країни "Східного партнерства" і дестабілізація східної України", ухваленій під час сесії у Страсбурзі.

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"(Європарламент) підкреслює, що угоди про асоціацію з Україною та іншими країнами "Східного партнерства" не є кінцевим пунктом у відносинах з ЄС, і зазначає, що у відповідності до статті 49 Договору про ЄС, Грузія, Молдова та Україна, як і будь-яка інша європейська держава, мають європейську перспективу і можуть подавати заявки про прийом у члени ЄС за умов дотримання принципів демократії, поваги основних свобод та прав люлини, прав меншин та гарантування верховенства права", йдеться у резолюції.

Нинішня сесія є останньою перед виборами до Європарламенту, які відбудуться 23-25 травня.