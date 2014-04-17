Тягнибок: зовнішня політика Росії завжди базувалася на тискові на світову спільноту



Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив сьогодні журналістам після зустрічі з виборцями у Житомирі, коментуючи на прохання УНІАН відповідну заяву Лаврова.

За його словами, «слова Росії, висловлювання Лаврова чи Путіна не вартують того паперу, на якому вони зафіксовані».

«Росія розказує, що, виявляється, вони зовсім не мають ніякого відношення до цих сепаратистських дій у східних регіонах України, але навіть вже сьогодні Путіну довелося визнати цю брехню»,- сказав Тягнибок.

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При цьому він додав, що «насправді зовнішня політика Росії, їхня тактика завжди базувалася на відвертій брехні, обмані і тискові на світову спільноту і тому вірити таким словам і якимось чином розраховувати на те, що це може бути правдою, не доводиться».

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що у РФ немає жодного бажання вводити свої війська в Україну.

Про це Лавров сказав за підсумками чотиристоронніх переговорів у Женеві Україна-США-ЄС-Росія.

«У нас немає жодного бажання вводити наші війська в Україну, на територію дружньої нам держави, на територію, де живе братський народ. Це суперечить корінним інтересам РФ», - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чи можливе вторгнення військ Росії в Україну, якщо вона не проведе конституційну реформу відповідно до бачення РФ.