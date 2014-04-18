Командир "самооборони" Криму став віце-прем'єром самопроголошеного Радміну
Нелегітимний парламент Криму сьогодні призначив командира загонів бійців народного ополчення, так званої "самооборони Криму", Михайла Шеремета на посаду заступника голови самопроголошеної Ради міністрів Криму.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби кримського парламенту, що у березні перейменував себе на Державну раду Республіки Крим.
Шеремет змінив на посаді віце-прем'єра Радміну Ольгу Ковітіді, яка стане сенатором у Раді Федерації Росії.
Нелегітимний прем'єр-міністр Сергій Аксьонов раніше цього тижня наділив Ковітіді повноваженнями члена Ради Федерації - представника виконавчого органу влади Республіки Крим.
Ковітіді написала заяву про складання депутатських повноважень, яку парламент задовольнив.
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Довідка УНІАН. 16 березня при військовій і політичній підтримці Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.
17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.
18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя.
11 квітня невизнана Україною і більшістю країн світу Республіка Крим ухвалила Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.