Аваков: Україна – наш спільний дім, і ми маємо об`єднатися та захистити його

Зокрема в повідомленні зазначається, що «в Україні упродовж тривалого часу мирно співіснували різні національності та релігійні конфесії. І ми не дозволимо зараз, у такий складний період, «посіяти» в нашій державі антисемітизм та ксенофобію».

У Донецьку з’явилися антисемітські листівки, а на сепаратистських мітингах відбувається нагнітання ксенофобської риторики. Надходить також інформація і про те, що терористи у Слов`янську здійснюють погроми ромів.

«Правоохоронці роблять усе, аби знайти авторів і розповсюджувачів матеріалів, які принижують національну і людську гідність, а також тих, хто причетний до погромів ромів у Слов’янську та в подальшому притягнути їх до відповідальності», - йдеться у заяві.

«Хочу попередити, що розпалювання міжнаціональної ворожнечі, переслідування людей за етнічною чи релігійною ознакою – серйозний злочин, за який передбачено покарання аж до позбавлення волі на 8 років», цитує прес-служба міністра внутрішніх справ.

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Керівник відомства також звертається до жителів Донеччини негайно повідомляти в органи внутрішніх справ інформацію про авторів антисемітських листівок чи про організаторів нападів на ромів

«Україна – наш спільний дім, і ми маємо об`єднатися та захистити його!», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України розслідує злочин антисемітського характеру у Донецькій області з метою притягнення до відповідальності замовників.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зв’язку з поширенням у Донецьку листівок провокаційного антисемітського характеру від імені самопроголошеної «Донецької народної республіки», Служба безпеки України розслідує ці факти.

Замовники та виконавці вчинили правопорушення, які караються згідно з українським та міжнародним законодавством.

Служба безпеки України долучила ці матеріали до кримінального провадження, розпочатого за фактом посягань на територіальну цілісність України та масових заворушень у Донецькій області.

Службою безпеки України спільно з органами МВС правопорушники викликатимуться на допити та доставлятимуться до суду.

СБУ звертає увагу на особливу суспільну небезпеку злочинів ксенофобського характеру.

Раніше Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив правоохоронцям притягнути до відповідальності осіб, причетних до поширення антисемітських листівок і нагнітання ксенофобської риторики.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, коментуючи появу в Донецьку антисемітських листівок і нагнітання ксенофобської риторики на сепаратистських мітингах, Яценюк заявив, що уряд не допустить розпалювання міжнаціональної ворожнечі і вживатиме всі передбачені законом заходи для недопущення імпорту в Україну антисемітизму і ксенофобії.

За його словами, надходить також інформація і про те, що промосковські терористи у Слов`янську здійснюють погроми ромів.

«Ми не допустимо поширення в Україні чорносотенства, зверхнього і зневажливого ставлення до тих, хто сповідує інші релігії чи має інший колір шкіри, - сказав голова уряду. - Ідеологія і практика погромів, яка експортується із однієї із сусідніх держав, в Україні не пройде».

Яценюк нагадав, що українці як політична нація багато зробили для утвердження в країні міжнаціональної і міжконфесійної злагоди і не дозволять зовнішнім силам та п’ятій колоні її знищити.

Прем’єр доручив правоохоронцям виявити авторів і розповсюджувачів матеріалів, які принижують національну і людську гідність громадян, і притягнути до відповідальності як їх, так і осіб, причетних до погромів ромів.