МЗС домовився з ОБСЄ про негайні заходи для виконання Женевської угоди

Як передає кореспондент УНІАН, про це після зустрічі з представниками моніторингової місії ОБСЄ повідомив журналістам в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі також були присутні учасники Женевської конференції від Євросоюзу, США та Росії.

Як сказав Дещиця, українська сторона поінформувала присутніх про вже зроблені перші кроки в цьому напрямку.Читайте такожРФ про зустріч у Женеві: Коли ми говоримо про роззброєння, маємо на увазі "Правий сектор"

У свою чергу, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про плани відрядити своїх представників сьогодні до Донецька, де впродовж 1-2 днів разом з представниками місцевих органів влади будуть вироблені практичні підходи та заходи для виконання Женевської заяви.

За словами Дещиці, учасники зустрічі також погодились проводити регулярні зустрічі найближчим часом для координації свої дій.

Представники моніторингової місії ОБСЄ запевнили, що будуть дуже прискіпливо стежити за виконанням Женевських домовленостей щодо реалізації конкретних кроків у напрямку деескалації ситуації у східних регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, у якій брали участь в.о. глави МЗС України Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.Читайте такожУкраїна вживає першочергові кроки на виконання женевських домовленостей - МЗС

Результатом зустрічі стало підписання заяви про спільні зусилля чотирьох сторін з урегулювання напруженої ситуації в Україні.

Сторони домовилися закликати всі протиборчі сторони в Україні звільнити захоплені будівлі, скласти зброю і сісти за стіл переговорів.

Також досягнуто домовленості, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має відігравати провідну роль у допомозі українським властям і місцевим співтовариствам у реалізації заходів з деескалації ситуації. США, ЄС, Росія підтримуватимуть цю місію, включаючи надання спостерігачів.

Крім того, буде гарантовано амністію протестувальникам і тим, хто залишить будівлі та інші громадські місця, і здасть зброю, за винятком тих, хто винний у серйозних злочинах.