Україна нагадує Росії про «женевські домовленості» та закликає вплинути на сепаратистів

Міністерство закордонних справ України нагадує Росії про «женевські домовленості», в рамках яких сепаратисти мають звільнити будівлі і здати зброю.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України щодо перестрілки у Слов’янську.

«Компетентні органи України розпочали невідкладне розслідування інциденту, який стався цієї ночі в місті Слов’янську і призвів до загибелі та поранення людей.

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Тим часом, викликає подив, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації, не маючи жодних офіційних даних, поспішило зробити коментар, в якому містяться доконані звинувачення. Такі поспішні висновки означають, що вони є або голослівними, або такими, що здійснені на основі спотворених оцінок, отриманих від її власних агентів на місцях», - сказано у коментарі.

Російській стороні, відтак, слід нагадати про взяті на себе зобов’язання відповідно до «женевських домовленостей» і здійснити увесь необхідний вплив на сепаратистів для звільнення незаконно захоплених приміщень, розблокування доріг, здачі зброї і недопущення жодного кровопролиття.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, сьогодні вночі в Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а три - одержали поранення.

«У місті Слов`янськ Донецькій області 20 квітня близько 3.00 на блокпосту між двома групами громадян виникло озброєне зіткнення. У результаті одна людина загинула і три одержали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано», - зазначається у повідомленні МВС.

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Деякі російські ЗМІ розповсюдили інформацію про причетність до перестрілки у Слов`янську представників «Правого сектору».

Пізніше «Правий сектор» заявив, що не має стосунку до перестрілки у Слов`янську, а спроби російських ЗМІ пов`язати ці події з представниками організації, спрямовані на залякування людей на сході України.

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Довідка УНІАН. За підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств Росії, США, ЄС і України, що відбулася 17 квітня у Женеві, було прийнято спільну заяву, яка покликана врегулювати ситуацію у східних областях України.

Сторони, зокрема, домовилися, що всі незаконні озброєні групи мають бути роззброєні; всі незаконно зайняті будівлі мають бути повернуті законним власникам, всі незаконно зайняті вулиці, площі та інші публічні місця у містах і населених пунктах мають бути звільнені.