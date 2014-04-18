Генсек ООН очікує реалізації женевських домовленостей щодо України

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вітає результати женевських домовленостей щодо України і чекає на їх реалізацію.

Про це повідомляється у заяві генсека, повідомляє Центр новин ООН.

Очільник ООН має наснагу від того, що сторони зуміли домовитися про цілу низку невідкладних конкретних кроків, спрямованих на деескалацію ситуації і пошук мирного виходу з кризи, наголошується в заяві.

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Пан Гі Мун підкреслив, що ситуація в Україні, як і раніше, надзвичайно нестабільна. «Він чекає, що всі сторони і надалі проявлять серйозність і щирість своїх намірів і виконають кроки, окреслені в Женевській заяві, які мають допомогти знайти довгостроковий вихід з кризи», - мовиться в заяві.

Наголошується, що очільник ООН не раз стверджував, що тільки конструктивний діалог сторін, спрямований на досягнення конкретних результатів, допоможе знайти мирне рішення.

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Як повідомлялося, 17 квітня в Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, в якій брали участь виконуючий обов'язки очільника МЗС України Андрій Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політику безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Результатом зустрічі стало підписання документа про спільні зусилля керівництва Росії, США, Євросоюзу і України з врегулювання напруженої ситуації в Україні.

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Сторони домовилися закликати усі протиборчі сторони в Україні звільнити захоплені будівлі, скласти зброю і сісти за стіл переговорів.

Також досягнуто домовленості, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має відігравати провідну роль у допомозі українським властям і місцевим співтовариствам у реалізації заходів з деескалації ситуації. США, ЄС, Росія підтримуватимуть цю місію, включаючи надання спостерігачів.

Крім того, буде гарантовано амністію протестувальникам і тим, хто залишить будівлі та інші громадські місця, і здасть зброю, за винятком тих, хто винний у серйозних злочинах.