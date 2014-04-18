Генсек ООН очікує реалізації женевських домовленостей щодо України
Пан Гі Мун має наснагу від того, що сторони зуміли домовитися про цілу низку невідкладних конкретних кроків.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вітає результати женевських домовленостей щодо України і чекає на їх реалізацію.
Про це повідомляється у заяві генсека, повідомляє Центр новин ООН.
Очільник ООН має наснагу від того, що сторони зуміли домовитися про цілу низку невідкладних конкретних кроків, спрямованих на деескалацію ситуації і пошук мирного виходу з кризи, наголошується в заяві.
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Пан Гі Мун підкреслив, що ситуація в Україні, як і раніше, надзвичайно нестабільна. «Він чекає, що всі сторони і надалі проявлять серйозність і щирість своїх намірів і виконають кроки, окреслені в Женевській заяві, які мають допомогти знайти довгостроковий вихід з кризи», - мовиться в заяві.
Наголошується, що очільник ООН не раз стверджував, що тільки конструктивний діалог сторін, спрямований на досягнення конкретних результатів, допоможе знайти мирне рішення.
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Як повідомлялося, 17 квітня в Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, в якій брали участь виконуючий обов'язки очільника МЗС України Андрій Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політику безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Результатом зустрічі стало підписання документа про спільні зусилля керівництва Росії, США, Євросоюзу і України з врегулювання напруженої ситуації в Україні.
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Сторони домовилися закликати усі протиборчі сторони в Україні звільнити захоплені будівлі, скласти зброю і сісти за стіл переговорів.
Також досягнуто домовленості, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має відігравати провідну роль у допомозі українським властям і місцевим співтовариствам у реалізації заходів з деескалації ситуації. США, ЄС, Росія підтримуватимуть цю місію, включаючи надання спостерігачів.
Крім того, буде гарантовано амністію протестувальникам і тим, хто залишить будівлі та інші громадські місця, і здасть зброю, за винятком тих, хто винний у серйозних злочинах.