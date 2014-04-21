Проросійські бойовики розігнали патріотичний мітинг на Луганщині, є постраждалі - ЗМІ

Подробиці телефоном 5 каналу повідомив один із активістів, Георгій Медяник.

Акція тривала до години. Для її розгону стягнули велику кількість промосковських бойовиків, у частини з яких були закриті обличчя. Вони із криками "фашисти" і "прєдатєлі" наблизились до учасників патріотичної акції, і, зрештою, напали, застосовуючи бити і палиці.Читайте такожНа мітинг за федералізацію в Харкові прийшли близько 300 осіб

Невеликі сили міліції не змогли вгамувати ситуацію, тож проукраїнських активістів розігнали – люди втікали дворами, їх наздоганяли і били. Зараз у центрі міста досі небезпечно, бо не зрозуміло, хто контролює ситуацію, - зазначив активіст.