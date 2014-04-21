Проросійські бойовики розігнали патріотичний мітинг на Луганщині, є постраждалі - ЗМІ
15:00, 21 квітня 2014Політика
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Мітинг на підтримку єдності України в місті Рубіжне, що на Луганщині, розігнала група проросійськи налаштованих молодиків. Озброєні битами, вони били людей, є багато постраждалих.
Проросійські бойовики розігнали патріотичну мітинг на Луганщині , є постраждалі - ЗМІ
Подробиці телефоном 5 каналу повідомив один із активістів, Георгій Медяник.
Акція тривала до години. Для її розгону стягнули велику кількість промосковських бойовиків, у частини з яких були закриті обличчя. Вони із криками "фашисти" і "прєдатєлі" наблизились до учасників патріотичної акції, і, зрештою, напали, застосовуючи бити і палиці.Читайте такожНа мітинг за федералізацію в Харкові прийшли близько 300 осіб
Невеликі сили міліції не змогли вгамувати ситуацію, тож проукраїнських активістів розігнали – люди втікали дворами, їх наздоганяли і били. Зараз у центрі міста досі небезпечно, бо не зрозуміло, хто контролює ситуацію, - зазначив активіст.
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