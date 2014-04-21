Нова "влада" Криму вводить цензуру на Джемілєва та Меджліс - ЗМІ

Кримськотатарській редакції ДТРК "Крим" в усній формі звеліли "не показувати" лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва і низку членів Меджлісу, повідомляє Українська правда.

Інформацію про це підтвердило інформоване джерело в ДТРК.

Згідно з повідомленням, нова "влада" Криму вирішила застосувати санкції проти лідера кримських татар і спробувала ввести цензуру в частині висвітлення діяльності Меджлісу.

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"Співробітникам ДТРК було оголошено - "не треба їх показувати (Джемілєва та інших членів Меджлісу)", - повідомило джерело.

Крім того "не рекомендується брати інтерв'ю у лідера і показувати навіть загальні плани, де він присутній, цензура поширюється і на будь-які згадки імені Мустафи Джемілєва".

Джерело уточнило, що дані "рекомендації" були озвучені в усній формі і підтвердило інформацію, що неофіційна заборона на висвітлення лідерів Меджлісу існує.

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Разом з тим працівники кримськотатарської редакції ДТРК "Крим" мають намір 22 квітня провести зустріч з керівництвом ДТРК.

"Якщо це цензура - будемо вимагати офіційний документ, в якому озвучені вимоги будуть прописані", - пояснило джерело.

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Разом з тим про заборону транслювати в ефірі ДТРК Мустафу Джемілєва, Рефата Чубарова та членів Меджлісу повідомила і прес-секретар Меджлісу Лейла Муслімова.