Україна направила ноту МЗС РФ щодо виконання Женевських домовленостей

Про це у своєму Twitter написав в.о. міністр закордонних справ України Андрій Дещиця.

"Направили ноту МЗС РФ про кроки щодо імплементації Женеви урядом України. Слово за Росією", - повідомив Дещиця.

Читайте такожМЗС вимагає від Москви публічно відмежуватися від сепаратистів

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони, відповідно до Женевських домовленостей, публічно відмежуватися від збройних сепаратистів і провокаторів, закликати їх негайно скласти зброю і звільнити захоплені адміністративні будівлі, засудити захоплення ними заручників, зокрема, журналістів, а також факти ксенофобії і антисемітизму, які поширюються сепаратистами.

"Міністерством закордонних справ Росії , а також підконтрольними Кремлю ЗМІ в останні дні розпочато чергову хвилю дезінформації, щоб ввести в оману світову спільноту щодо справжніх причин вибухонебезпечної ситуації в східних регіонах України", - зазначають в МЗС.

У відомстві офіційно заявили про відсутність жодних доказів причетності "Правого сектора" до кривавої стрілянини в Слов'янську".

"Тому голослівні та безпідставні звинувачення російської сторони мають на меті приховати свою підривну діяльність", підкреслили в МЗС.