Проти луганських сепаратистів відкрили провадження

Як йдеться в повідомленні, прокурор Луганськоі області Сергей Стось закликав мешканців регіону не порушувати закон.

«Шановні мешканці Луганщини, події, які відбуваються у нашому регіоні, несуть у собі загрозу життю та здоров’ю громадян, додержанню їх конституційних прав та загрожують національній безпеці та територіальній цілісності України», - наголосив прокурор.

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Він відзначив, що право на мирні зібрання громадянам України гарантовано ст. 39 Конституції України, ст. 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Разом з тим, Основним законом України ( ст. 39) передбачено, що про проведення мітингів, зборів, походів і демонстрацій, завчасно сповіщаються органи влади чи органи місцевого самоврядування. Таких дій організаторами мітингів зроблено не було.

Крім того, наголосив Стось, останні поширюють заклики до порушення територіальної цілісності та недоторканності України, зокрема, до федералізації та проголошення так званої «Луганської народної республіки».

Прокурор наголошує, що відповідно до статті 2 Конституції України, Україна є унітарною державою, а її територія в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Питання про зміну території України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі, який призначається Верховною Радою України.

Прокурор звернувся до усіх мешканців Луганщини із застереженням не піддаватися на провокаційні заклики - такі дії суперечать вимогам Закону та тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Стось вкотре закликав активістів реалізовувати свої конституційні права на мирні зібрання у спосіб, визначений чинним законодавством.

За інформацією прес-служби прокуратури, виступи учасників на мітингах 21 квітня 2014 року, їх символіка та заклики кваліфіковано УСБУ в Луганській області за ч. 2 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 ( посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Крім того, ГУМВС України в Луганській області за фактами подій, які мали місце на площі Леніна у м. Рубіжне, розпочаті кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 ( хуліганство), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ) та ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) ККУ.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора області.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на так званому "народному віче", яке проходило в Луганську під стінами УСБУ, яке вже кілька тижнів захоплене озброєними сепаратистами, керівництвом сепаратистів було прийнято рішення провести «референдум» про статус Луганська.

Так, за рішенням сепаратистів, перший етап референдуму має відбутися 11 травня. На ньому буде поставлено два питання: чи хочете ви, щоб Луганськ отримав статус автономії, і чи хочете ви, щоб у Луганська залишився колишній статус. Другий референдум має відбутися 18 травня. На ньому сепаратисти хочуть визначити статус Луганська як незалежної республіки або як автономії у складі Росії.

Також 21 квітня в Луганській області різаних поранень завдано співробітнику міліції, який забезпечував охорону правопорядку під час мітингу в місті Рубіжне на площі Леніна.