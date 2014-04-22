Добкін заявив, що не надає значення сепаратистським виборам "народних губернаторів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після презентації концепції змін до Конституції України.

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“Я не надаю великого значення виборам місцевих “народних губернаторів” чи “мерів”, тому що вважаю, що часи демократії на площах у країні раз і назавжди пройшли. Вони були свого часу, на початку 90-х, коли формувалась Україна, а сьогодні це відголоски Майдану, коли люди не хочуть миритись зі ставленням діючої влади до себе, не бачать конструктиву, ніяких пропозицій і намагаються такими протестними діями сформувати для себе певний захист своїх територій. Але те, що відбулось у Харкові (вибори “народного губернатора” - УНІАН) – непорозуміння, ніж якась повномасштабна акція, тому що коли людину мільйонної області обирають трішки більше, ніж 100 голосами, то про що ми можемо говорити”, - зазначив він.

На думку Добкіна, ситуацію, що склалася у східних областях України, потрібно вирішувати лише шляхом діалогу.