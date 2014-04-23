У Кабміні розповіли, як може вирішитися питання забезпечення Криму водою

Питання забезпечення Криму водою є предметом договору двох господарюючих суб'єктів і тому дві зацікавлені сторони повинні попрацювати й узгодити свої дії в рамках організації водопостачання, заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«На сьогодні підстав для поставки води немає. Криму потрібно активніше займатися цим питанням, - сказав Гройсман. – Це питання двох господарюючих суб'єктів і вони повинні домовитися про те, як вести свої дії».

Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що до Криму припинено подачу води по Північно-Кримському каналу. Однією з причин припинення подачі води став борг за вже поставлену воду в 1,7 млн грн.